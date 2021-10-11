Свердловские промышленники будут аккумулировать успешный опыт по внедрению принципов ESG

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) создана комиссия по устойчивому развитию, которая будет аккумулировать успешный опыт по внедрению принципов ESG (environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление), сообщили в пресс-службе союза в понедельник.

"Тема ESG крайне актуальна, особенно для такого региона как Свердловская область, где много экспортеров, а значит, существует необходимость соответствовать международным стандартам. Кроме того, в нашей области превалирует металлургия и машиностроение, которых в первую очередь коснется углеродное регулирование. Также в нашем регионе существует 17 моногородов, где градообразующие предприятия ведут активную социально-ориентированную политику", - цитирует пресс-служба первого вице-президента СОСПП Александра Породнова.

Целями комиссии заявлены аккумулирование успешного опыта в области ESG, информирование региональных компаний о практиках внедрения ESG-стандартов, продвижение повестки экологической, социальной и корпоративной ответственности при взаимодействии с органами власти. Возглавит ее председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. По словам Породнова, "Сбер" обладает серьезной базой ESG-знаний и экспертизой ESG-рисков. В свою очередь Суховерхов отметил, что в регионе особую значимость имеет финансирование "зеленых" проектов.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) - совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается ее вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

СОСПП образован в 1991 году, в его состав входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории региона, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах союза составляет около 70% от промышленного производства в области.