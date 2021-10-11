Заявки регионов на инфраструктурные кредиты вдвое превысили лимиты

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заявки субъектов Российской Федерации на инфраструктурные кредиты в два раза превысили лимиты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов Российской Федерации высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит", - сказал Мишустин.

По его словам, кабмин рассчитывает, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов.

Мишустин напомнил, что 8 октября, в пятницу, посетил Курскую область, где обсуждал с губернатором региона Романом Старовойтом в том числе работу инфраструктурного бюджетного кредита. "В среду заявка Курской области на него была одобрена, - заметил глава кабмина. - Эти средства помогут субъекту реализовать важные проекты: два детских сада, водовод и дорогу. Они нужны для дальнейшего развития Курска".

Премьер продолжил, что для реализации подобных задач по поручению президента правительством и был запущен инструмент инфраструктурных кредитов. "Новая инфраструктура позволит поддержать развитие региональной экономики, а новые социальные и коммунальные объекты, дороги позитивно повлияют на жизнь людей", - заключил он.