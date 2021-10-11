Трутнев: большая часть инвестиций в Арктической зоне РФ связана с проектами в горнодобыче

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Большая часть инвестиций в проекты Арктической зоны РФ (АЗРФ) связана с горнодобывающей отраслью, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Что касается инвестиций, то большая их часть - российские инвестиции, как правило, они связаны с проектами в горнодобывающей отрасли", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Трутнев напомнил, что в АЗРВ 294 новых проекта, которые осуществлены в рамках предложенной преференциальной модели, общая сумма соглашений - 1,1 трлн. рублей.

"Сначала строятся проекты с высокой маржинальностью, с быстрыми сроками окупаемости, но мы создаем на базе них новую инфраструктуру, энергетику создаем, дороги. <…> На уже созданной инфраструктуре возникает возможность реализации других проектов, скажем так, с более скромными экономическими показателями", - пояснил он.

Отказ от вахтового метода

По словам Трутнева, возможности в ближайшее время полностью отказаться от вахтового метода на территории Арктической зоны не будет.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы в Арктике полностью сможем отказаться от вахтового метода. Но если на территории Арктики вне населенных районов создается новый огромный проект, к примеру, развитие Баимской рудной зоны, то там просто нет людей, поэтому строиться предприятие будет вахтовым методом, как и многие другие. Но затем там ведь надо работать, и уже для работающих на предприятии людей будет новый поселок строиться", - сказал он.

Трутнев также напомнил о расширении программы "Дальневосточный гектар" на Арктику.

"Мы просто даем людям возможность осваивать нашу российскую землю, причем в той части, где она не очень заселена и востребована <...> У нас уже есть более 4 тыс. заявок", - добавил он.

По федеральной программе "Дальневосточный гектар" в АЗРФ можно получить земельный участок площадью до одного гектара на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.