Здание нового терминала открыли в аэропорту на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Здание нового аэровокзала открыли в аэропорту Хатанга на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении администрации Таймырского муниципального района.

Хатанга один за самых северных населенных пунктов региона, там проживает более 2 тысяч человек. Авиасообщение является единственным круглогодичным вариантом для того чтобы добраться до этого населенного пункта, навигация водным путем действует месяц с конца августа до конца сентября. Старый аэропорт в Хатанге был построен в 1954 году.

"В селе Хатанга ввели в эксплуатацию новое здание аэровокзала", - говорится в сообщении, строительство нового терминала началось по инициативе федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" в 2018 году. На его строительство из федерального бюджета было выделено порядка 55 млн рублей.

Площадь нового терминала более 1 тысячи квадратных метров. Здесь разместились помещения для пассажиров и служб, которые обеспечивают эксплуатацию аэропорта. Новый аэровокзал соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения и пассажиров с детьми.

Аэропорт Хатанга - один из крупнейших в Арктике, отсюда отправляют пассажиров и грузы в Красноярск, Норильск и Диксон, осуществляют почтовые и пассажирские перевозки по Таймыру. Помимо этого, аэропорт обслуживает транзитные воздушные суда из других регионов РФ. Он входит в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья", созданного в 2012 году для управления северными аэропортами региона. В состав предприятия также входят аэропорты Диксона, Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска, Байкита, Ванавары, Туры, Енисейска и Туруханска.