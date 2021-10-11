Алтайский край почти на четверть увеличил расходы на дорожную технику в 2021 году

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края после многоснежной зимы 2019-2020 годов увеличили расходы на закупку дорожной техники в 2021 году до 1 млрд 100 млн рублей. На эти средства приобретут 136 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего в этом году с учетом средств федерального бюджета на обновление технической базы муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений направлено 1,1 млрд рублей, из которых 600 млн рублей будет направлено на технику в дорожно-строительные управления и в муниципалитеты, еще 300 млн рублей - на плановое обновление автопарка и 200 млн рублей в рамках программы социально-экономического развития региона. Всего на эти средства будет приобретено 136 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтранса края уточнили, что в 2020 году на приобретение дорожной техники было направлено 900 млн рублей, было закуплено 113 единиц техники. Таким образом, в 2021 году финансирование увеличилось на 22%.

"В настоящее время приобретено 60 единиц техники, в том числе четыре комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. Техника передана в 49 районов, где уже используется в работах по содержанию дорог. За счет экономии по торгах будет приобретено еще 10 единиц техники. У нас снежные зимы, поэтому приобретенная техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения", - цитирует пресс-служба заместителя министра транспорта края Валерия Никитюка.

Ранее сообщалось, что Алтайский край начал увеличивать расходы на дорожную технику после сложной зимы 2019 года, когда выпало много снега. Только в Барнауле для содержания 7 млн кв. м дорог обычно работает более 240 единиц техники, что является недостаточным.

Зимой 2019 года на юге Западной Сибири выпало большое количество снега: к середине февраля в бассейне верхней Оби запасы снега превышали норму в 1,5-3 раза. По данным метеорологов, подобного на Алтае не наблюдалось 25 лет, поэтому ситуация была названа аномальной. Сотни населенных пунктов в регионе были заблокированы из-за занесенных дорог, трассы многократно перекрывались из-за метелей и снегопадов.