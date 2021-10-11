Производители предупредили о возможном росте цен на пиво в 2022 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции ожидает, что пиво в России в 2022 году может подорожать в связи с ростом стоимости солода. Соответствующее письмо союз направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Российские пивоваренные компании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году", - отмечается в письме.

По данным пивоваренных компаний, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе 2021 года. Одними из причин подорожания солода стали неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - указывается в письме.

По оценкам союза, ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России: на 30 августа 2021 года было собрано 15,9 млн тонн ячменя, что почти на 2 млн тонн меньше, чем годом ранее. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 млн тонн.

Авторы письма подчеркивают, что на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние 7 лет. "Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.

В связи с этим представители союза просят Мишустина в целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции.