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Поезд, посвященный истории и культуре Башкирии, запустили в московском метро

Он знакомит пассажиров с историей региона, культурой башкирского народа, природой и экономикой

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Тематический поезд "Вперед, Башкортостан!" начал курсировать в московском метрополитене. Он знакомит пассажиров с историей региона, культурой башкирского народа, природой и экономикой, старт поезду в режиме телемоста с торжественного мероприятия в честь дня республики дал глава Башкирии Радий Хабиров.

Тематический поезд отправился в первую поездку из электродепо "Северное" Московского метрополитена, запуск состоялся в режиме телемоста при участии главы Башкирии Радия Хабирова. "Сегодня у нас самый главный праздник - День республики, и мы получаем замечательный подарок <…>. Я считаю, что это и дань уважения тысячам наших земляков, которые строили московское метро. Кстати, они строили основные шахты именно ветки "Сокол - Красные ворота", и этот поезд как раз там ездить и будет", - сказал глава региона.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии, о его брендировании правительство Башкирии договорилось с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, отметили в пресс-службе главы региона. Поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов, каждый из которых оформлен на отдельную тему - достопримечательности Уфы, история Башкирии, культура и фольклор башкирского народа, природа региона, экономика и промышленность республики.

Состав запущен с учетом вклада Башкирии в строительство Московского метрополитена. "Решение о сооружении метрополитена было принято постановлением пленума ЦК ВКП(б) 15 июня 1931 года. На первый план вышла нехватка рабочей силы. На помощь строителям метро пришли жители Башкортостана. Самый большой отряд добровольцев - около пяти тысяч человек, - прибыл на строительство первой очереди метрополитена из села Николо-Березовка Краснокамского района республики", - добавили в пресс-службе.

Длина Сокольнической линии около 44 км, чтобы проехать всю ветку требуется примерно 63 минуты. Это самая большая линия по количеству действующих станций, всего их 26.

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