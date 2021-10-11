Авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновится с 1 ноября

ТАМБОВ, 11 октября. /ТАСС/. Авиасообщение между Тамбовом и Москвой, прерванное в начале текущего года из-за низкого пассажиропотока и нерентабельности перелетов, возобновляется с 1 ноября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

"С 1 ноября вновь можно будет улететь из аэропорта Тамбов в Москву в аэропорт Внуково. Первые полеты запланированы на 1, 3 и 8 ноября. Далее по расписанию два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС начальник отдела управления автомобильных дорог и транспорта региона Екатерина Юдина, авиарейсы будут совершаться до конца текущего года, последний рейс запланирован на 31 декабря. "В настоящий момент формируется программа полетов на 2022 год, рейсы на Москву в нее также включены, решение по этому предложению будет известно чуть позже", - сообщила Юдина.

Она напомнила, что сегодня из Тамбова можно улететь в Санкт-Петербург, Краснодар, и Екатеринбург, летом также самолеты летают в Сочи, Анапу и Симферополь. "В январе-августе этого года аэропорт Тамбов обслужил около 20 тыс. пассажиров, что на 4 тыс. пассажиров больше, чем за восемь месяцев прошлого года, рост составил 23,3%", - рассказала Юдина.