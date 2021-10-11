Ремонт участка дороги, соединяющей два административных центра КБР, завершат до конца года

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Дорожники планируют завершить капитальный ремонт 9,4 км автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово, которая соединяет два административных центра Кабардино-Балкарской Республики, до конца 2021 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтранса региона.

Дорога Прохладный-Эльхотово - одна из наиболее загруженных транспортных артерий республики с суточным трафиком порядка 14 тыс. автомобилей, что является одной из причин высокого уровня износа дорожного покрытия. "При этом дорога имеет межрегиональное значение, предоставляя транзит из Ставропольского края, Северной Осетии, Ингушетии и других регионов Северного Кавказа. Капремонт 9,4 км планируется завершить до конца текущего года. Работы обойдутся в 560 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Ремонтируемый участок соединяет два административных центра - Прохладный и Майский. В министерстве отметили, что состояние дороги сейчас не соответствует нормативным требованиям. Из-за высокой интенсивности движения асфальтобетонное покрытие имеет значительные деформации и разрушения.

Масштаб работ внушительный, они включают замену основания дорожной одежды, устройство трехслойного асфальтобетонного покрытия с верхним слоем из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, необходимо установить на участке несколько комплексов фото и видеофиксации. Помимо этого, планируется устройство автобусных остановок, тротуаров, отсыпка обочин, переустройство водосбросов с высоких насыпей. Отремонтируют и два моста протяженностью 362 погонных метра.

Трасса включена в опорную сеть автодорог России и относится к первой категории, что предполагает четыре полосы движения, ширину полотна 20 м. В 2020 году здесь была проведена диагностика и определен объем работ для приведения дороги в нормативное состояние. В июне этого года глава КБР поручил в первоочередном порядке начать ремонт этой важной для региона автомагистрали. На федеральном уровне был проработан вопрос выделения дополнительных средств, в конце августа Росавтодор оказал региону необходимую поддержку.