"Росгеология" разместила дебютный выпуск облигаций на 6 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Росгеология" успешно завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 6 млрд рублей сроком на три года. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций "Росгеологии" прошло при высоком спросе со стороны инвесторов. Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях", - отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.

Полученные от размещения облигаций средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле, указывается в сообщении. Холдинг реализовал 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Облигации "Росгеологии" размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки были получены почти на 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов при объеме выпуска 6 млрд рублей. Доля участия физических лиц составила более 20%. Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций по итогам сбора заявок установлена на уровне 9% годовых при первоначальном ориентире ставки купона не выше 9,2% годовых.

Организатором и агентом размещения облигаций холдинга выступил Совкомбанк.