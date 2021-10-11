Новак: Россия ожидает роста спроса на продукцию нефтехимии на 3,7-4% в год до 2035 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия ожидает, что мировой спрос на продукцию нефтехимии ежегодно будет увеличиваться на 3,7-4% в течение ближайших 15 лет, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"По прогнозам, в ближайшие 15 лет спрос на продукты нефтехимии будет расти в среднем на 3,7-4% в год. При этом доля нефтегазохимии в структуре потребления нефти и газа будет увеличиваться, что создает значительный потенциал для развития этого направления", - отметил он.

По словам Новака, Россия обладает одной из наиболее мощных ресурсных баз в мире, имеет широкие возможности для реализации потенциала на быстрорастущем рынке нефтегазохимии. "При этом продукция нефтегазохимии отличается высокой маржинальностью. Каждая тонна сырья - нафты, СУГов [сжиженные углеводородные газы], этана дает прирост добавленной стоимости в 1,5-4 раза относительного базового сырья", - подчеркнул вице-премьер.

Россия имеет колоссальный неиспользованный потенциал в части сырья: из объема производства СУГ в 16 млн тонн используется в нефтехимии только 5,8 млн, а из около 11 млн тонн этана выделяется для переработки всего около 700 тыс. тонн, добавил он.

Новак напомнил, что правительство ввело ряд стимулирующих мер для развития нефтехимической промышленности. В результате Россия сможет производить 8-16 млн тонн дополнительной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить $9-18 млрд в год дополнительного несырьевого экспорта и $40-70 млрд дополнительных инвестиций за 10-15 лет.