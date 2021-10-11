Для российского бизнеса введут ответственность за ликвидацию экологического вреда

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Законопроект об ответственности промышленных предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Закон начнет работать в России с 1 сентября следующего года, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко в понедельник.

"Закон об ответственности бизнеса за ликвидацию эковреда заработает с 1 сентября 2022 года <…> Он был поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.

По мнению Абрамченко, этот закон станет ключевым в природоохранной сфере и закрепит принцип "намусорил - убери" для представителей бизнеса.

"Казалось бы, накопил отходы, - будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип "намусорил - убери за собой", - приводятся в сообщении ее слова.

Вице-премьер подчеркнула, что соответствующее регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов.

О законопроекте

Законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В проекте закона предлагается решить вопрос отчуждения проблемных объектов и ввести механизм контроля сделок. Согласно этому положению, если отчуждение произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же менее чем за пять лет - владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на который получено положительное заключение экологической экспертизы.

В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Поручение президента

Ранее президент России Владимир Путин в послании парламенту поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. "Такой подход очень простой, как он звучит: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой", - заявлял глава государства.