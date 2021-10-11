В Подмосковье 15 компаний получили землю для реализации инвестпроектов по упрощенной схеме

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с начала года предоставило 15 инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов. Реализация инвестиционных проектов позволит создать в регионе около 3 тыс. рабочих мест, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"С начала года 15 инвесторов получили в Подмосковье земельные участки в аренду по упрощенной схеме - без проведения торгов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что предприниматели, которые получили землю по упрощенной схеме, реализуют проекты в самых разных сферах экономики - от гостиничного бизнеса до производства беспилотных аппаратов.

"На земельных участках, переданных в этом году бизнесу Мининвестом, планируется реализовать разномасштабные проекты с объемом инвестиций от 70 млн до 4,6 млрд рублей - в общей сложности инвесторы вложат в свои проекты порядка 13,6 млрд рублей и создадут около 3 000 рабочих мест. Приоритетом при заключении соглашений для нас является соответствие заявленных инвестпроектов целям стратегии социально-экономического развития Московской области", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что упрощенная процедура получения земельного участка в Московской области позволяет предпринимателям сократить начальные затраты на реализацию проекта, поэтому инвесторы активно пользуются этой мерой поддержки.