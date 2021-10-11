Банк "Открытие" и "Моспром" будут развивать экспортный потенциал предпринимателей столицы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Генеральный директор центра поддержки экспорта "Моспром" Наталья Шувалова и заместитель президента - председателя правления, руководитель блока малого и среднего бизнеса банка "Открытие" Надия Черкасова подписали на полях международного экспортного форума Buy in Moscow соглашение о сотрудничестве для поддержки и развития экспортного потенциала столичных предпринимателей. Об этом в понедельник сообщается на сайте АНО "Моспром".

"Долгосрочное соглашение о сотрудничестве с крупным банком было подписано нашим центром впервые. Ранее в рамках обучающей программы для экспортеров и стратегических сессий у нас были только временные общие проекты с российскими банками. Поэтому такой формат сотрудничества должен стать новым витком развития оказываемых мер поддержки нашим центром. Я знаю, что и для "Открытия" это важное направление, потому что банк активно работает с клиентами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью не только в сегменте малого бизнеса, но и в сегменте среднего бизнеса, а наши клиенты - это прежде всего средний и крупный бизнес", - приводится в сообщении комментарий Шуваловой.

В сегменте малого и среднего предпринимательства банк обслуживает уже 10 тыс. экспортеров. "Открытие" развивает продуктовую линейку для экспортно-ориентированных компаний, а также предоставляет классические и уникальные продукты и услуги в области развития внешнеэкономической деятельности российского предпринимательства.

Как отметила Черкасова, клиенты, занимающие внешнеторговой деятельностью это ключевой стратегический фокус банка. "Мы создали и развиваем инфраструктуру для удобной работы клиентов ВЭД, состоящую из банковских и небанковских продуктов. Взаимодействие с такими организациями как "Моспром" - один из важных шагов в этом направлении", - приводится ее комментарий.

Международный экспортный форум Buy in Moscow завершился 8 октября в Москве. Его организатор - центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики. Он занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Эксперты центра анализируют целевые рынки для производителей Москвы: специалисты изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, в том числе барьеры входа и состояние отрасли на целевом рынке.

Специалисты также готовят индивидуальную аналитику для компаний, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает компаниям искать контрагентов и проводить переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских предпринимателей в международных выставках и бизнес-миссиях.