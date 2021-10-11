Господдержка увеличит приток частных инвестиций в курорты Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Господдержка по программе комплексного развития Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье позволит привлечь в курортные территории в десять раз больше частных инвестиций. Об этом в понедельник сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Дополнительные возможности открывает господдержка. Только на выделяемые из федеральной казны 50 млрд рублей [по программе комплексного развития курортной территории] на развитие Кавказских Минеральных Вод мы должны привлечь в десять раз больше частных инвестиций", - написал он на своей странице в Instagram.

По информации пресс-службы губернатора края, в настоящий момент инвестиционные проекты в области туризма реализуются в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Невинномысске, Лермонтове и Изобильненском городском округе. Инвестиционный портфель насчитывает 41 проект стоимостью 45 млрд рублей с созданием 4,7 тыс. рабочих мест.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий по развитию региона вошли 24 проекта, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь идет в том числе об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.