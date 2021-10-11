Россия сократила объем экспорта бензина за январь - август на 24,4%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в январе - августе 2021 года на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,35 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 3,8% - до $1,758 млрд, следует из данных ФТС.

В то же время в августе 2021 года по сравнению с июлем доходы от экспорта снизились на 6,6% - до $171,5 млн, а физические объемы - на 10,4%, до 251,7 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - августе выросли на 37,7% - до $43,2 млрд, при этом физический объем экспорта топлива за отчетный период вырос на 0,3% - до 96,2 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за январь - август выросли на 14,7% - до $16,1 млрд. Объем поставок снизился на 9,9% - до 33,1 млн тонн.