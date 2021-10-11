Россия в январе - августе увеличила экспорт водки на 3,3%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - августе 2021 года в денежном выражении увеличился на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $90,5 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 333,6 млн декалитров, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

В августе, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 32,9% по сравнению с показателем за июль и составил $16,2 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 230,6 млн декалитров, что на 26,9% больше, чем за предыдущий месяц.