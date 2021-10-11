Доходы России от экспорта электроэнергии за восемь месяцев выросли в 2,6 раза

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Доходы России от экспорта электроэнергии в январе - августе 2021 года составили $657,7 млн, что в 2,6 раза больше, чем за восемь месяцев 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом экспортные доходы в августе 2021 года выросли в годовом выражении в 7,5 раза, до $124,5 млн.

За январь - август 2021 года Россия импортировала электроэнергию на сумму $16,9 млн, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а в августе - на $2,9 млн, что на 21% больше, чем годом ранее.