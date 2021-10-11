Экспорт пшеницы из России за январь - август снизился на 1,6%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - августа 2021 года снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19 млн 315,8 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 15% и составил $4 млрд 908,8 млн.

В августе экспорт российской пшеницы в натуральном выражении вырос в 3,8 раза по сравнению с июлем - до 5,2 млн тонн, в денежном выражении - в 3,9 раза, до $1 млрд 317 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - августе 2021 года вырос на 49,8% в денежном выражении и достиг $2 млрд 901,6 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 2 млн 304,4 тыс. тонн (-15,5%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы упал на 11,6% - до $1 млрд 610,6 млн. В натуральном выражении показатель составил 944 тыс. тонн (-17,4%).

Импорт мяса

Импорт мяса в Россию в январе - августе 2021 года снизился на 14,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 149,7 тыс. тонн.

В денежном выражении показатель упал на 9,6% - до $568,4 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 3,4% - до 156,2 тыс. т, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 16,6% - до $252,1 млн. Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 17,3% в натуральном выражении - до 259 тыс. т, а в стоимостном выражении рост составил 20,3%, до $792,1 млн.