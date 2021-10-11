Профицит внешнеторгового баланса России в январе - августе вырос на 68%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе - августе 2021 года составило $111,4 млрд, что на 68,02% (или на $45,1 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде составил $299,7 млрд (+41,4% в годовом выражении), импорт - $188,3 млрд (+29,3%).

В целом внешнеторговый оборот РФ в январе - августе 2021 года увеличился на 36,5% - до $488 млрд.

Основой российского экспорта за отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,5% (в январе - августе 2020 года - 53,3%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,7% (в январе - августе 2020 года - 46,5%).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли РФ на долю ЕС в январе - августе 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе - августе 2020 года - 34,4%), на страны СНГ - 12,1% (13%), на страны ЕАЭС - 8,9% (9%), на страны АТЭС - 34% (34,6%).

Основными торговыми партнерами России за отчетный период среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $85,9 млрд (+30,3% к январю - августу 2020 года), Германия - $35,9 млрд (+40,5%), Нидерланды - $28,7 млрд (+53,4%), США - $23,4 млрд (+48,7%), Турция - $20,7 млрд (+57,7%), Республика Корея - $19,2 млрд (+56,8%), Италия - $17,8 млрд (+42,7%), Великобритания - $16,6 млрд (+17,6%), Франция - $13,9 млрд (+72,2%), Польша - $13,1 млрд (+44,5%).