Экспорт легковых машин из России в январе - августе вырос на 44,5%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - августе 2021 года увеличился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58,5 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ составил $931,8 млн (+52,6%).

При этом в августе экспорт легковых машин упал на 34,3% по сравнению с июлем и составил 5,7 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $94,7 млн (-24% к июлю).

Экспорт грузовых автомобилей из РФ в январе - августе 2021 года вырос на 13,2% - до 8,2 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 17,2% и составили $217,3 млн.

При этом в августе экспорт грузовых автомобилей из РФ упал на 13,6% по сравнению с июлем - до 1 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $31 млн (+22,1% к июлю).

Импорт автомобилей

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе - августе 2021 года вырос на 80,1% в годовом выражении - до 234,3 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $5,423 млрд (+84,7%).

Непосредственно в августе импорт легковых машин составил 31,4 тыс. штук (+15,7% к июлю). В стоимостном выражении показатель составил $670,9 млн (+0,1% к июлю).

Импорт грузовых автомобилей в РФ январе - августе 2021 года вырос на 72,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,4 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель увеличился более чем в 2,2 раза - до $1 444,8 млн.

Импорт грузовых автомобилей в августе снизился на 6,9% по сравнению с июлем - до 2,8 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $159,3 млн (-22,8% к июлю).