Семь французских стартапов и 11 компаний РФ примут участие в форуме "Трианон Стартап"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Российско-французский форум "Трианон Стартап" по обмену "зелеными" технологиями пройдет в Екатеринбурге 12 октября. В нем примут участие 11 российских компаний и семь стартапов Франции. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Форум пройдет 12 октября в резиденции губернатора Свердловской области. Пока подтверждено участие от нас 11 компаний, но думаю, что их будет больше, потому что те проекты, которые представляет французская сторона, носят универсальный, комплексный характер", - сказал Козлов.

Среди российских компаний, по его словам, примут участие: НПП "Старт", "Уралгрит", "Русский хром 1915", "СвердНИИХиммаш", "Уралхиммаш", корпорация "ВСМПО-Ависма", "Русская медная компания", Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), "Ураласбест", Евраз-НТМК и Уральская горно-металлургическая компания.

"Среди участников будет семь французских компаний, которые заняты в сфере оптимизации энергетического процесса, транспорта, промышленной продукции и инфраструктуры, а также в сфере недвижимости", - сообщил генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье. Французскую сторону представят компании: 3P, AlertGasoil, Arsenio, Metron, Phosphoris, Reeniu и Zephalto.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области добавил, что по товарообороту с Францией регион приближается к допандемийным показателям 2019 года. "Должен сказать, что мы на два года затормозили проекты, которые мы задумывали, связанные с развитием взаимодействия в некоторых высокорентабельных отраслях: авиастроение, отдельные виды перерабатывающих производств", - уточнил Козлов.

Форум "Трианон Стартап" - это пилотный региональный проект российско-французской платформы "Трианонский диалог", основанной президентами двух стран, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Форум по обмену "зелеными" технологиями между крупными компаниями и стартапами двух стран приурочен к году сотрудничества России и Франции.