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Путин заявил, что в 2021 году в России собрали хороший урожай

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Хороший урожай удалось собрать в России в 2021 году, это позволило практически полностью обеспечить потребности страны по основным группам продовольствия, сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

В начале совещания глава государства еще раз поздравил всех причастных с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября. "Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия", - сказал Путин.

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