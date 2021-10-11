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Чернышенко поручил разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма

Поручение должно быть исполнено до конца октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России", - сказал Чернышенко.

Поручение должно быть исполнено до конца октября текущего года. В нем указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в программу национальной стандартизации на 2022 год. Вице-премьер отметил, что наряду с растущим турпотоком внутри страны важно сформировать условия, при которых туристическая отрасль будет функционировать в строгом соответствии с принципами безопасности для граждан.

Чернышенко напомнил, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова по его поручению активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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