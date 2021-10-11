Путин: российские селекционеры вывели мясную породу кур, превосходящую зарубежные аналоги

НОВО-ОГАРЕВО, 11 октября. /ТАСС/. Отечественные селекционеры вывели породу мясных кур, которая по целому ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Об этом рассказал в понедельник президент России Владимир Путин.

"Благодаря достижениям отечественных селекционеров удалось вывести российскую породу мясных кур, по целому ряду характеристик они не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги", - сказал глава государства в понедельник на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

Президент добавил, что "это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома".