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Путин: российские селекционеры вывели мясную породу кур, превосходящую зарубежные аналоги

Президент назвал это значимым шагом к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 11 октября. /ТАСС/. Отечественные селекционеры вывели породу мясных кур, которая по целому ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Об этом рассказал в понедельник президент России Владимир Путин.

"Благодаря достижениям отечественных селекционеров удалось вывести российскую породу мясных кур, по целому ряду характеристик они не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги", - сказал глава государства в понедельник на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

Президент добавил, что "это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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