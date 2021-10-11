Путин призвал учитывать изменения климата при внедрении новых технологий в АПК

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нужно учитывать необходимость адаптации агропромышленного комплекса (АПК) к изменениям климата при внедрении в него новых технологий. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

"Считаю правильным продлить сроки действия [Федеральной] научно-технической программы [развития сельского хозяйства] до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - сказал он.

"При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, мы постоянно сейчас об этом говорим и правильно делаем. И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки", - продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что делать это нужно, исходя из общемировых трендов, но в то же время с учетом национальных особенностей. "Такой подход должен работать по всем направлениям развития экономики, науки и технологий", - считает президент.

Путин напомнил, что решение о запуске Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства было принято пять лет назад, она нацелена на внедрение в агропромышленном комплексе новейших отечественных технологий.

"Но передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе, - отметил Путин. - Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии".