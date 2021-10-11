МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Goldman Sachs повысил целевую стоимость бумаг "Роснефти" на 5%, до $10,5 за GDR (глобальные депозитарные расписки), говорится в вышедшем в понедельник обзоре сектора этим банком. Эксперты Goldman Sachs сохранили рекомендацию покупать, опираясь на лидирующие позиции "Роснефти" в наращивании дивидендной доходности при благоприятной конъюнктуре на рынке нефти, а также на перспективы проекта "Восток Ойл".

Как отмечают в Goldman Sachs, российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах будет одним из самых прибыльных в мире, а лидером по росту дивидендной доходности может стать "Роснефть". Так, по оценке Goldman Sachs, российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах в среднем покажет доходность свободного денежного потока на уровне 15%, а среднюю дивидендную доходность на уровне 11%. Европейские и американские компании в 2022 и 2023 годах покажут среднюю дивидендную доходность на уровне 5,1%-5,8%.

"Роснефть" уже обеспечивает высокий рост дивидендов, отмечают эксперты банка. "По нашим оценкам, с 2020 года по 2021 год дивидендная доходность на одну акцию "Роснефти" вырастет примерно в семь раз, достигнув 53 рублей, что предполагает дивидендную доходность примерно 9% к 2021 году при текущей цене акций", - отмечают в Goldman Sachs. По итогам 2022 года, дивидендная доходность "Роснефти" может вырасти еще на 15%, полагают в банке.

Как отмечают в Goldman Sachs, среди российских нефтяных компаний "Роснефть" выделяется своими низкими операционными затратами, позволяющими компании генерировать большой свободный денежный поток, доходность которого по итогам 2021 года может составить 15%. В результате прибыль на акцию компании (доступная к распределению) по пересмотренным прогнозам составит 132,1 рубля по итогам 2022 года и 138,8 рубля по итогам 2023 года, что на 8,5% и 24% больше предыдущего прогноза соответственно.

В Goldman Sachs отмечают, что позитивный взгляд на российский ТЭК поддерживает хорошие прогнозы по спросу на нефть и ее стоимости. Однако в рекомендациях банк подчеркивает свое предпочтение компаниям, которые создают основу для долгосрочного роста на фоне недоинвестирования всей отрасли. В случае "Роснефти" банк обращает внимание на масштабный проект "Восток Ойл", который позволит к 2030-ым годам добывать более 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Еще в начале года Goldman Sachs назвал "Восток Ойл" "магнитом для инвесторов", который играет значительную роль и в росте стоимости самой "Роснефти".