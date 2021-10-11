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Приставы взыскивают с Twitter административные штрафы почти на 13 млн рублей

В ФССП для принудительного исполнения также поступило восемь постановлений о взыскании с Facebook административных штрафов на общую сумму 26 млн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Приставы принудительно взыскивают с социальной сети Twitter административные штрафы на сумму почти 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

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"В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства, возбужденные на основании постановлений мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы о взыскании с компании Twitter Inc. административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках данных исполнительных производств принимаются меры в соответствии с федеральным законом "Об исполнительном производстве".

В ФССП для принудительного исполнения также поступило восемь постановлений об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы о взыскании с Facebook административных штрафов на общую сумму 26 млн рублей. "В настоящее время в соответствии с действующим законодательством принимаются меры по возбуждению исполнительных производств в отношении Facebook Inc.", - указали в ФССП. В ведомстве отметили, что в случае неуплаты штрафов в срок для добровольного исполнения будут приниматься меры по взысканию задолженности.

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