Курортный сбор позволил вложить 1 млрд рублей в инфраструктуру курортов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вложения в развитие туристской инфраструктуры в городах Кавказских Минеральных Вод составили более 1 млрд рублей благодаря курортному сбору. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"За все время (проведения эксперимента по внедрению курортного сбора - прим. ТАСС) мы вложили более 1 млрд рублей. <…> За счет курортного сбора мы смогли реконструировать и благоустроить более 41 объекта. Средства сбора также идут на поддержание инфраструктуры, которую мы благоустраиваем. Деньги полностью целевые и направлены исключительно на туристические объекты", - сказал он.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу. По его словам, власти региона положительно оценивают проведение эксперимента и получают позитивные отклики туристов после обновления городов-курортов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.