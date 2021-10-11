Мосбиржа с 12 октября на час продлевает торги на рынке СПФИ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московская биржа с 12 октября будет проводить торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) с 10:00 до 18:00, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

В настоящее время торги на рынке СПФИ проходят с 10:00 до 17:00.

"Время проведения торговой сессии на рынке СПФИ продлевается по просьбам участников рынка, активность которых в этом году заметно выросла", - пояснила Мосбиржа.

Площадка также рассматривает возможность дальнейшего продления времени торгов на рынке СПФИ в 2022 году.

На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды и опционы со сроком исполнения от трех дней до десяти лет в зависимости от типа инструмента. По итогам 9 месяцев 2021 года объем торгов составил более 2 трлн рублей по сравнению с 620 млрд рублей за весь 2020 год.