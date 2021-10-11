В Молдавии заявили о заинтересованности в подписании долгосрочного контракта с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Молдавия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом". Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну по итогам поездки в Санкт-Петербург.

"Мы заинтересованы в подписании долгосрочного контракта [с "Газпромом"] на поставку газа на самых выгодных для республики условиях, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", - сказал Спыну. Он сообщил, что в ходе поездки в Россию ему не удалось обсудить этот вопрос с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером "по объективным обстоятельствам". Однако он встречался с главой предприятия "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой.

"Мы обсудили с ней вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года", - сказал Спыну. Он также проинформировал, что "правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации. Перебоев с обеспечением республики газом и электроэнергией не будет", - заверил он.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" приняли решение продлить истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. Власти республики, которые подключились к переговорам, выступают за сохранение прежней формулы поставок, которая позволяла существенно экономить.

Так, в теплое время года стоимость газа для Молдавии рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.