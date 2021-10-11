Крупнейший производитель коньяка в Дагестане начал поставлять продукцию в Германию

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель коньяка в Дагестане Кизлярский коньячный завод начал экспортировать свою продукцию в Германию, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Кизлярский коньячный завод начал поставлять свои напитки в Германию. Первая партия коньяка отправилась уже на этой неделе. Коньяки "Дагестан" и "Россия" (13 и 15 лет выдержки в дубовых бочках) появятся на прилавках немецких магазинов к концу этого месяца. Дистрибьюторский договор был подписан с компанией Waldemar Behn", - сообщил представитель завода, добавив, что ранее дагестанские коньяки не были представлены в Германии.

В пресс-службе добавили, что предприятие намерено наращивать объем экспортируемой продукции в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Крупнейший производитель коньяка в Дагестане "Кизлярский коньячный завод" в этом году планирует увеличить переработку винограда до 41 тыс. тонн, в прошлом году предприятие переработало 38 тыс. тонн сырья. Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году на базе мелких заводов под руководством спиртозаводчика Давида Сараджаева.