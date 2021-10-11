В Нижегородской области начали принимать заявки на проект инициативного бюджетирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Жители Нижегородской области смогут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в 2022 году в рамках проекта инициативного бюджетирования. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года, сообщил журналистам в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение", - пояснил Никитин.

Жители региона смогут предлагать свои идеи по направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех", "Все лучшее - детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры). Голосование за проекты будет проходить с 15 ноября по 15 декабря на сайте вамрешать.рф. "Приглашаю всех принять участие в проекте. Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования, именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил губернатор.

В 2021 году в рамках программы инициативного бюджетирования на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей.