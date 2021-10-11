В КБР сообщили, что оборот розничной торговли в регионе к 2040 году увеличится на 8-10%

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение оборота розничной торговли на 8-10% к 2040 году. Об этом сообщается в распоряжении кабмина, опубликованном на сайте главы и правительства региона, об изменениях в прогноз социально-экономического развития субъекта до 2040 года.

"Изменения, которые вносятся в прогноз социально-экономического развития КБР на долгосрочный период до 2040 года. <...> В соответствии с прогнозными расчетами к 2040 году по оптимистичному варианту оборот розничной по всем каналам реализации составит 2064,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 110% к уровню предыдущего года. По базовому варианту в 2040 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 1409 млрд рублей или 108% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду", - говорится в документе.

Что касается объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности, в 2040 году возможно увеличение в 1,8 раза или в 5,5 раза по сравнению с отчетом 2017 года.

А по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2040 году увеличится по сравнению с отчетом 2017 года по одному из вариантов прогноза в 4,2 раза и составит 1,65 млрд рублей, а по второму - в 4 раза или 1,58 млрд рублей.

Из полезных ископаемых в настоящее время в республике добываются нефть, нерудные строительные материалы: щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийные материалы. Планируется, что удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике в 2040 году составит 0,8%.