В России планируют разработать тракторы и комбайны с низким углеродным следом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В России планируется разработать тракторы с низким углеродным следом и способностью прогнозировать состояние сельхозугодий, сообщил в понедельник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Минпромторг вместе с Минсельхозом, Минобрнауки, представителями отрасли и науки готовит специальную подпрограмму по развитию сельхозтехники и оборудования, в следующем году ее должно утвердить правительство РФ.

"Мы в ней уже определили перспективные направления, на которых будет сделан особый акцент. В частности, по тракторам и комбайнам мы сосредоточимся на разработке продукции с низким углеродным следом. В том числе будем оснащать машины системами мониторинга и прогнозирования состояния сельхозугодий, зайдем в нишу инновационного возделывания и обработки картофеля, свеклы, льна и промышленной конопли", - сказал он.

По словам Мантурова, доля российской сельхозтехники с 2014 года увеличилась с 28% до почти 70%, российские предприятия выпускают около 75% видов техники, необходимой аграриям. За восемь месяцев 2021 года производство сельскохозяйственных машин выросло на 45%, их экспорт, по слова министра, "растет схожими темпами".

В пищевом машиностроении доля отечественной техники с 2014 г выросла с 12% до 49%.