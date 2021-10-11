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В России планируют разработать тракторы и комбайны с низким углеродным следом

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в РФ готовят специальную подпрограмму по развитию сельхозтехники и оборудования, в 2021 году ее должно утвердить правительство

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В России планируется разработать тракторы с низким углеродным следом и способностью прогнозировать состояние сельхозугодий, сообщил в понедельник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Минпромторг вместе с Минсельхозом, Минобрнауки, представителями отрасли и науки готовит специальную подпрограмму по развитию сельхозтехники и оборудования, в следующем году ее должно утвердить правительство РФ.

"Мы в ней уже определили перспективные направления, на которых будет сделан особый акцент. В частности, по тракторам и комбайнам мы сосредоточимся на разработке продукции с низким углеродным следом. В том числе будем оснащать машины системами мониторинга и прогнозирования состояния сельхозугодий, зайдем в нишу инновационного возделывания и обработки картофеля, свеклы, льна и промышленной конопли", - сказал он.

По словам Мантурова, доля российской сельхозтехники с 2014 года увеличилась с 28% до почти 70%, российские предприятия выпускают около 75% видов техники, необходимой аграриям. За восемь месяцев 2021 года производство сельскохозяйственных машин выросло на 45%, их экспорт, по слова министра, "растет схожими темпами".

В пищевом машиностроении доля отечественной техники с 2014 г выросла с 12% до 49%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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