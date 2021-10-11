На ТОСЭР "Озерск" в Челябинской области буду производить оборудование для Росатома

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Завод по производству емкостного оборудования для предприятий атомной, химической и металлургической промышленности будет построен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Озерск" в Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР). Одним из потребителей продукции станет предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива.

"На территории опережающего развития "Озерск" появился очередной, шестой по счету резидент. ООО "Научно-технический центр "Атлант" возведет на одной из инвестиционных площадок завод по производству емкостного оборудования для предприятий атомной, химической и металлургической промышленности", - говорится в сообщении.

Запуск производства состоится в следующем году. "Атлант" намерен инвестировать 70 млн руб. Акцент будет сделан на изготовление нестандартного и категорийного оборудования по индивидуальным заказам. Могут быть изготовлены двустенные емкости, емкости под налив, емкости с давлением до 1,6 МПа, с перемешивающими устройствами и подогревом, с температурой эксплуатации от минус 70 до плюс 300 градусов Цельсия.

Согласно бизнес-плану, одним из потребителей продукции "Атланта" станет градообразующее ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (входит в Росатом, г. Озерск), занимающееся производством компонентов ядерного оружия, транспортировкой и переработкой отработавшего ядерного топлива. "Маяк" обслуживает Кольскую, Нововоронежскую и Белоярскую атомные станции, перерабатывает ядерное топливо с атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота.

"Территориальная близость ТОСЭР к градообразующим предприятиям, а также налоговые льготы и административные преференции дают многочисленные преимущества. В результате резидентам удается сформировать более выгодное по сравнению с конкурентами ценовое предложение", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Атом-ТОР" Николая Пегина.