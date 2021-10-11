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Минцифры предлагает подавать декларации о соответствии средств связи через "Госуслуги"

Ведомство подготовило законопроект, который также описывает создание и ведение юридически значимых реестров деклараций и сертификатов на средства связи

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило проект закона, предусматривающий подачу заявления о регистрации сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на средства связи через портал "Госуслуг". Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Проект предусматривает полный отказ от бумажного документооборота при регистрации сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на средства связи. Подача заявлений и выдача результатов оказания государственных услуг будут производиться только в электронном виде с использованием портала Госуслуг. На портале Госуслуг уже реализована возможность подачи заявлений на регистрацию сертификатов соответствия в электронном виде. Согласно проекту, форма подачи заявлений будет модернизирована и позволит оказывать государственные услуги по регистрации деклараций о соответствии и сертификатов соответствия на средства связи с сокращением срока их предоставления и влияния человеческого фактора при их оказании", - сообщили в Минцифры.

Уточняется, что проект вносит изменения в статьи 42 и 43 федерального закона "О связи".

Кроме того, проект описывает создание и ведение юридически значимых реестров деклараций и сертификатов на средства связи. Это позволит всем участникам рынка получать информацию о сертифицированном оборудовании на сайте Минцифры.

Документом также регламентируется обязательный общедоступный состав сведений реестров, который в действующих нормах закона не детализирован.

Уточняется, что плата за доступ к сведениям, содержащимся в реестре сертификатов соответствия взиматься не будет.

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