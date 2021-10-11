СМИ: WhatsApp работает над возможностью ставить запись голосовых сообщений на паузу

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Разработчики приложения WhatsApp работают над введением новой функции, которая позволит остановить запись голосового сообщения и продолжить его с того же момента. Об этом сообщил портал WABetaInfo, который следит за тестируемыми версиями мессенджера.

"По последним данным, WhatsApp работает над возможностью ставить запись голосовых сообщений на паузу для одного из будущих обновлений. Функция очень полезна, поскольку благодаря ей не нужно будет записывать новое сообщение (или несколько отдельных)", - пишет портал. Новую особенность заметили в одной из разрабатываемых версий приложения для техники с операционной системой iOS.

Портал не располагает точной информацией о том, когда такая пауза будет доступна.

Ранее портал рассказал о разработке новой функции в мессенджере, которая позволит прослушивать голосовые записи фоном после выхода из чата, например для переписки с другим собеседником.