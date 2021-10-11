Бангладеш рассчитывает на помощь России в строительстве второй АЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сказала, что ее страна нуждается в помощи России в строительстве второй АЭС. Об этом в понедельник сообщила газета Dhaka Tribune.

"После завершения строительства АЭС "Руппур" мы приступим к строительству еще одной АЭС на юге страны. Нам нужна постоянная поддержка России в данном вопросе", - цитирует газета заявление премьер-министра Бангладеш, сделанное в ходе ее встречи с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

По данным газеты, Шейх Хасина также поблагодарила Россию за помощь в строительстве первой АЭС в Бангладеш. При этом она выразила надежду на помощь России в обучении специалистов по обслуживанию АЭС.

10 октября в Бангладеш состоялась церемония монтажа корпуса реактора первой в стране АЭС "Руппур". Она расположена на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка.

Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.