Долг беднейших стран мира в 2020 году достиг рекордных $860 млрд

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Долговое бремя стран с низким уровнем дохода на фоне пандемии коронавируса увеличилось в 2020 году на 12% и достигло рекордных $860 млрд. Такая оценка содержится в опубликованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ).

Как отмечается в пресс-релизе к документу, страны мира отреагировали на пандемию введением различных масштабных пакетов мер, направленных на борьбу с коронавирусом и преодоление экономических последствий его распространения. "Хотя эти меры были направлены на устранение чрезвычайной ситуации в области здоровья [населения], смягчение последствий пандемии для бедных и уязвимых [стран] и выведение государств на путь восстановления, долговое бремя стран с низким уровнем дохода увеличилось в 2020 году на 12%, до рекордных $860 млрд", - говорится в сообщении.