На Украине оценили выгоду от перехода из энергосистемы России в ЕС в $1,5 млрд в год

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Положительный экономический эффект после отключения энергосистемы Украины от российской с последующей интеграцией в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) составит около $1,5 млрд в год. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Присоединение к энергосистеме Европы - это очень практичный шаг. <...> Экономические преимущества от синхронизации объединенной энергосистемы Украины с ENTSO-E ориентировочно составляют $1,5 млрд ежегодно", - цитирует его агентство Укринформ. По мнению премьера, отключение Украины от энергосистемы РФ приведет к "потере стратегического влияния" Москвы на энергетическую отрасль и Украины, и Европы.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября.