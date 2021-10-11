Налог на жилье в Москве в 2022 году вырастет на 10%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сумма налога на жилую недвижимость в Москве в 2022 году вырастет на 10%, сообщил в понедельник ТАСС общественный уполномоченный Москвы по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

По его словам, согласно проекту отчета об итогах государственной кадастровой оценки, который опубликовало ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", в среднем кадастровая стоимость жилой недвижимости увеличится на 21% по сравнению с предыдущей кадастровой оценкой.

"При увеличении кадастровой стоимости, которая является налогооблагаемой базой по налогу на имущество, пропорционально увеличивается и сумма налога. Однако по жилой недвижимости, принадлежащей физическим лицам, согласно федеральному закону 334-ФЗ от 3 августа 2018 года, сумма налога не может вырасти больше чем на 10% от суммы аналогичного налога по предыдущему периоду", - сказал Кулаков.

Он пояснил, что кадастровая стоимость базируется на рыночных показателях, поэтому ее существенное увеличение обусловлено значительным ростом рыночных цен на жилье в 2020 году.

Что касается новой кадастровой стоимости коммерческой недвижимости в Москве, то она в 2022 году в среднем вырастет на 4-7%, но есть единичные случае роста на 40-50%, отметил Кулаков. При этом налог на имущество организаций увеличится сразу по двум причинам. "Во-первых, из-за роста кадастровой стоимости. Во-вторых, увеличится ставка налога: ранее она составляла 1,7%, в 2021 году, с которого начнется новое исчисление, она уже составит 1,8%, а в 2022 году вырастет до 1,9%", - сказал омбудсмен.