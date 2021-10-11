В Минцифры обсудили перспективы российско-финляндского сотрудничества в области IT

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова обсудила перспективы российско-финляндского сотрудничества в области IT и развитие цифровых технологий в двух странах с замминистра связи и транспорта Финляндии Минной Кивимяки. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Стороны обсудили перспективы российско-финляндского сотрудничества в области ИКТ, использование диапазонов частот, а также развитие цифровых технологий в России и Финляндии", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились продолжить взаимодействие в рамках российско-финляндской рабочей группы по связи и информационным технологиям для дальнейшего обсуждения совместных инициатив.

"Хочу с удовлетворением отметить, что интерес российских компаний к развитию сотрудничества с финляндскими партнерами и выходу на рынок Финляндии высок. Мы видим заинтересованность финляндских коллег в развитии взаимодействия и хотим закрепить это в реальных совместных проектах", - приводятся в сообщении слова Черкесовой.

Уточняется, что во встрече также приняли участие начальник управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов, торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов, а также представители широкого круга российских отраслевых организаций с представлением своих решений в области обеспечения информационной безопасности, телекоммуникаций, технологий цифровизации городской среды, проведения совместных исследований.