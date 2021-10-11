Hyundai Mobis разработала складной руль для автомобиля

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Южнокорейский производитель автозапчастей Hyundai Mobis разработал руль, который может убираться в приборную панель автомобиля. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Водитель может выдвинуть рулевое колесо из передней панели на 25 см и при необходимости убрать его обратно, тем самым освободив больше места для переднего кресла. Кроме того, разработка Hyundai Mobis предполагает, что водительское кресло сможет разворачиваться на 180 градусов - лицом к задним пассажирским креслам.

Рулевая система создана на базе технологии так называемого проводного управления (steer-by-wire). Она устраняет механическую связь между рулевым колесом и колесами автомобиля, которые управляются с помощью электрических сигналов.

Компания Hyundai Mobis работала над новой системой управления в течение двух лет. В данный момент разработчик намеревается запатентовать это изобретение.