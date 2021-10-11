Более 84 млрд рублей намерены вложить инвесторы в создаваемую в Вологодской области ОЭЗ

ВОЛОГДА, 11 октября. /ТАСС/. Особая экономическая зона будет создана в Вологодской области с производственными площадками в Вологде, Соколе, Вологодском и Шекснинском районах, где планируется развивать деревообрабатывающий и текстильный кластеры, выпускать горячебрикетированное железо и другую экспортоориентированную продукцию. Инвестиции оцениваются в 84 млрд рублей, будет создано 1 200 рабочих мест, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы губернатора.

"Нам необходимо продолжить курс на диверсификацию экономики, необходимо снижать монозависимость от работы крупнейших предприятий металлургии и химии. На Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение с якорным инвестором АФК "Система" и еще с пятью предполагаемыми участниками особой экономической зоны на развитие площадок для получения федеральных и региональных преференций. Инвестиции составят более 84 млрд рублей, что позволит создать более 1 200 рабочих мест. Согласование Министерства экономического развития получено", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова на совещании, прошедшем под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По словам главы региона, площадками для привлечения инвестиций определены Вологда, Сокол, Вологодский и Шекснинский районы. Отобрано 8 проектов потенциальных резидентов, соглашения с шестью подписаны, с остальными - на согласовании. Для резидентов предусмотрен особый льготный режим, прорабатывается создание таможенного поста для беспошлинного ввоза оборудования и сырья, по каждому проекту определяется необходимая инфраструктура.

"Вологодчина обладает достаточным кадровым и производственным потенциалом для реализации столь масштабного проекта. Наша продукция известна в России и за ее пределами, мы входим в топ-10 регионов по объему отгруженной продукции. Учитывая уникальные транспортные преимущества, создание особой экономической зоны напрямую повлияет на ключевые показатели социально-экономического развития области и в целом Северо-Западного федерального округа", - сказал губернатор.

Проект взят правительством РФ на контроль. В перспективе регион рассчитывает на поддержку в реализации еще трех приоритетных программ: реконструкции аэропорта Вологды и Вологодского кремля, второго этапа строительства транспортного кольца в областной столице.

О проектах

Как сообщил губернатор позже на оперативном совещании облправительства, якорный инвестор АФК "Система" вкладывает в развитие Вологодского текстильного комбината, Сокольского ЦБК и Сокольского деревообрабатывающего комбината миллиардные инвестиции (в мае 2021 года было заявлено об инвестициях от АФК "Система" в объеме 11 млрд рублей - прим. ТАСС).

"Резиденты будут размещаться на нескольких промышленных площадках - это индустриальный парк "Сокол", индустриальный парк "Шексна", Вологда и Вологодский район. Татьяна Алексеевна [Голикова] создание этой особой экономической зоны поддержала. Кроме этого мы заявили еще три проекта под федеральное финансирование - строительство малого транспортного кольца в Вологде, реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вологды, а также восстановление Вологодского кремля - это одно из поручений нашего президента", - сказал Кувшинников на совещании.

Как сообщали в мае власти региона после подписания соглашения с АФК "Система", в Вологде совместно с АФК "Система" планируется создать крупнейший текстильный кластер в стране, который будет заниматься разработкой дизайна и пошивом одежды, а готовые изделия из ситца, хлопка и льна будут продаваться в крупных торговых сетях и на популярных интернет-площадках.

О проекте Вологодского кремля

На встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2019 года губернатор Кувшинников просил придать Вологде статус города исторического наследия и включить Вологодский кремль в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средства на начало реставрации и восстановления этого архитектурного ансамбля XVI-XIX веков.

В этом году планировалось завершить разработку проектно-сметной документации. Предварительно стоимость реставрации оценивается в 2,6 млрд рублей, срок реализации - 2022-2027 годы, отмечал в апреле губернатор.

Кремль Ивана Грозного в Вологде был заложен как крепость в 1565 году. Царь планировал возвести кремль вдвое больше Московского и разместить в растущей Вологде свою северную резиденцию. К 1820-м годам стены и башни крепости были разобраны. Сейчас кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора XVII века внутри крепостных сооружений.