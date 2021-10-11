Инвестиционный портфель в области АПК превысил на Ставрополье 96 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс (АПК) стал лидером Ставрополья по инвестиционной активности с начала 2021 года. В отрасли реализуется 81 проект на сумму более 96 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Лидером инвестиционной активности в этом году выступает краевой АПК. В целом в данный момент в отрасли реализуется 81 проект на общую сумму более 96 млрд рублей. Введены в эксплуатацию два плодохранилища общей мощностью 7,8 тыс. тонн в Изобильненском и Георгиевском городских округах, завершены семь проектов по орошению земель на общей площади 5 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минэкономразвития, в первом полугодии в экономику и социальную сферу края привлечено 87,8 млрд рублей инвестиций, что на 16,4 % превышает соответствующий показатель 2020 года. В промышленности и энергетике края реализуются 42 инвестиционных проекта, в которые планируется вложить около 82 млрд рублей.

"Доход граждан - величина, производная от уровня инвестиций, от того количества рабочих мест, которые мы создадим, от уровня зарплат. Поэтому привлечение инвесторов в край, создание максимально комфортных и выгодных условий для реализации новых экономических проектов - одна из важнейших задач для каждого руководителя, от регионального министра до главы территории", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее глава региона сообщал журналистам, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2020 года превысил 200 млрд рублей.