Литва из-за санкций против Минска приостанавливает инфраструктурный проект на €60 млн

ВИЛЬНЮС, 11 октября. /ТАСС/. Литва из-за санкций ЕС и США против Минска приостанавливает реализацию проекта по модернизации участка железной дороги стоимостью €60 млн. Об этом в понедельник сообщила компания LTG Infra, управляющая инфраструктурой государственного предприятия Lietuvos gelezinkeliai.

Отмечается, что "геополитическая ситуация в связи с санкциями ЕС и США против Белоруссии" вынуждает пересмотреть реализацию "некоторых инфраструктурных проектов, в том числе строительства второй колеи и других работ на участке Плунге - Шатейкяй общей стоимостью €60 млн".

В ближайшее время LTG Infra приступит к процедуре расторжения договора по осуществлению проекта с выигравшей тендер фирмой Kauno tiltai. Как отметила управляющая инфраструктурой компания, в случае изменения ситуации проект может быть возобновлен.

Тендер предусматривал обновление железнодорожного полотна на участке протяженностью 13,9 км, систем связи, реконструкцию мостов и других инженерных сооружений, расширение маневровых путей на станциях Плунге и Шатейкяй. Данный участок железной дороги находится на западе Литвы. Конечной точкой магистрали является Клайпеда, через морской порт которой балтийская республика активно осуществляла экспортный транзит белорусских грузов.

Из-за санкций ЕС и США против Белоруссии Литве грозит потеря этого транзита, львиная доля в котором приходилась на белорусские калийные удобрения и нефтепродукты. Предприятие Lietuvos gelezinkeliai предупредило, что в результате образуется дефицит средств на содержание инфраструктуры железных дорог в размере €60 млн, которые придется компенсировать субсидиями из государственного бюджета.