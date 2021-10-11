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Минсельхоз не обсуждает введение отдельной тарифной квоты на экспорт ячменя

Ограничения вывоза пивоваренного солода не обсуждаются, сообщили в министерстве
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минсельхоз не обсуждает введение отдельной тарифной квоты на экспорт ячменя, ограничения вывоза пивоваренного солода также не обсуждаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", - сообщили в министерстве.

Ранее стало известно о том, что Союз пивоваров попросил премьер-министра России Михаила Мишустина для обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво, ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции.

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