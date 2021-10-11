Касперская считает полезным провести хакатон по взлому Единой биометрической системы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что перед внедрением Единой биометрической системы (ЕБС) стоило бы провести независимое тестирование, чтобы убедиться в ее надежности.

"Мне кажется логичным прежде, чем запускать систему на использование всей страной, провести независимое и открытое тестирование ее на безопасность и защищенность. Это можно было бы сделать, например, через публичный хакатон. Для этого надо разработать техническое задание на "белый" взлом системы, объявить привлекательный приз, скажем, 1 млн или 10 млн рублей, чтобы "белые" хакеры России могли бы попробовать свои силы в разных заданиях по краже данных и несанкционированному доступу к этой системе. Естественно, в специально выделенной "песочнице" с модельными данными, - рассказала Касперская журналистам. - Биометрические данные - это сверхчувствительные данные, защищенность системы должна быть высшего класса. Хотелось бы в этом убедиться публично, а не со слов разработчиков. Такой хакатон - принятая в индустрии форма тестирования".

Она добавила, что если попытки взломать данную систему в рамках хакатона не окажутся успешными, это будет хорошим результатом, дающим определенную степень уверенности в качестве системы. Такую систему защиты можно будет транслировать на все федеральные органы, подчеркнула Касперская.

Ранее президент "Ростелекома" (разработчик ЕБС) Михаил Осеевский заявлял, что ЕБС соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, а также отмечал, что биометрия более надежна, чем другие способы идентификации человека.