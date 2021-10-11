Полуфинал конкурса "Твой ход" собрал 700 студентов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Семьсот студентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) собрал на Ставрополье полуфинал всероссийского конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Мероприятия проходят на базе крупнейшего вуза округа, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Ставрополье стало одним из восьми регионов страны, принимающих полуфиналистов. В течение двух недель 700 студентов из регионов Северного Кавказа будут участвовать в интерактивных лекциях и деловых играх на площадке СКФУ. <…> Все мероприятия организованы с учетом мер профилактики и эпидемиологической безопасности. Конкурсанты будут работать в небольших коллективах при наличии отрицательного теста", - написал он на своей странице в Instagram.

Полуфиналы конкурса пройдут во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примут участие 10 тыс. студентов. "Победителей ждут призы, стажировки, возможность трудоустройства и образовательные сертификаты. Уверен, что и в полуфинале, и в финале конкурса наши ребята достойно представят Ставрополье и проявят себя во всех конкурсных состязаниях", - отметил Владимиров.

Итоги будут объявлены после завершения всех полуфиналов в ноябре 2021 года. В финал всероссийского конкурса "Твой ход", который пройдет в ноябре 2021 года в Сочи, выйдет тысяча лучших студентов страны. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. человек со всей страны.

Организаторами всероссийского конкурса выступают АНО "Россия - страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится для развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.